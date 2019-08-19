استبدل المدعي العام الأمريكي، وليام بار، إدارة المصلحة الفدرالية للسجون، بعد الوفاة الغامضة للملياردير الأمريكي، جيفري إبشتين، خلال وجوده في السجن.

ولم يتم بعد الكشف رسميا عن سبب هذا القرار من جانب المدعي العام، وجرت الإشارة فقط إلى أنه سيتم تعيين هيو هارفيتز، القائم بأعمال مدير مصلحة السجون، في منصب آخر. وستشغل منصبه كاثلين هوك سوير، التي كانت في 1992-2003، مديرة للمصلحة نفسها.

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وقبل ذلك، أفادت صحيفة "واشنطن بوست" بأن تقرير تشريح جثة الملياردير الأمريكي، جيفري إبشتين، كشف عن تعرضه لكسور في عظام الرقبة، دون أن تؤكد فرضية انتحاره.

وأثار موت إبشتين داخل زنزانته تساؤلات جدية في الولايات المتحدة. وأفادت وكالة "أسيوشيتد برس" بأن إدارة السجن الذي كان إبشتين ينتظر فيه محاكمته، رفعت أواخر يوليو عنه الرقابة المشددة التي كان يخضع لها منذ محاولة الانتحار الأولى، قبل نحو أسبوعين، إذ عثر عليه داخل زنزانته فاقدا للوعي ومصابا بجروح في رقبته.

وأكد وزير العدل الأمريكي، ويليام بار، أنه شعر بالصدمة عندما علم بوفاة الملياردير المتهم، وتابع: "وفاة السيد إبشتين تثير تساؤلات جدية لا بد من الإجابة عنها".

وذكر بار أن مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) ووزارة العدل، سيجريان تحقيقين متوازيين في وفاة الملياردير.

وواجه الملياردير إبشتين (66 عاما) اتهامات بالتحرش بالقاصرات بين عامي 2002 و2005 وتجارة الجنس، وأودع السجن على ذمة التحقيق، حتى عثر عليه ميتا في سجن فدرالي في مدينة نيويورك، السبت الماضي.

المصدر: وكالات