 
مباشر

إيرلندا الشمالية تكشف عن انفجار استهدف الشرطة على الحدود مع إيرلندا

أخبار العالم

إيرلندا الشمالية تكشف عن انفجار استهدف الشرطة على الحدود مع إيرلندا
Reuters / Clodagh Kilcoyne
الشرطة في إيرلندا الشمالية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ma5w

كشفت شرطة إيرلندا الشمالية عن تفجير عبوة قرب الحدود مع إيرلندا، وأفادت بأن هدف التفجير كان استدراج وقتل أفراد من الأمن كانوا يتحققون من بلاغ كاذب في مكان قريب ونجوا بأعجوبة.

وقال: ستيفن مارتن نائب قائد الشرطة: "على الرغم من أن التحقيق لا يزال في مرحلة مبكرة للغاية، أجزم بأنها كانت محاولة متعمدة لاستدراج الشرطة والزملاء في وحدة تفكيك القنابل إلى المنطقة لقتلهم".

وكانت الشرطة قد تلقت بلاغا بأن عبوة مثيرة للريبة وضعت في منطقة كاونتي فيرمانه التي تبعد كيلومترات قليلة عن الحدود في ساعة متأخرة من مساء الأحد.

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

نقل قلوب الخنازير للبشر.. جراح بريطاني يعلن عن تطور "ثوري"