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إسرائيل: نستعد لعملية عسكرية واسعة محتملة في غزة

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إسرائيل: نستعد لعملية عسكرية واسعة محتملة في غزة
Reuters Amir Cohen
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أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعضو بارز في حكومته، أن تل أبيب تدرس إمكانية شن حرب جديدة واسعة النطاق على قطاع غزة.

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وصرح نتنياهو مساء أمس الأحد لدى مغادرته إلى أوكرانيا بزيارة رسمية، بأن حكومته تتخذ جميع الإجراءات العسكرية اللازمة بحق غزة، مشددا على أن إسرائيل ستخوض معركة عسكرية واسعة النطاق في القطاع إذا اقتضى الأمر ذلك، وفي أي وقت حتى قبل انتخابات الكنيست المقرر إجراؤها في سبتمبر المقبل.

من جانبه، أكد وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز وهو من أبرز أعضاء مجلس الوزراء أن تل أبيب تستعد لعملية عسكرية موسعة محتملة في القطاع، موضحا أن الحكومة الإسرائيلية جاهزة للجوء إلى هذا السيناريو "إن لم يكن هناك أي خيار آخر".

وأشاد شتاينتز بطريقة تعامل نتنياهو مع الوضع عند حدود غزة، معتبرا إياها "حازمة ومتعقلة ومدروسة".

وانتقد رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان بشدة تصريحات نتنياهو الأخيرة مشددا على أن قراره مغادرة البلاد وسط التصعيد الجديد حول غزة "تصرف غير مسؤول".

وقال ليبرمان الذي يعد اليوم من الشخصيات الرئيسية على اللعبة السياسية في إسرائيل لكونه عنصرا حاسما في جهود تشكيل ائتلاف حاكم، إن نتنياهو أوعز للجيش بعدم الرد على إطلاق ثلاثة صواريخ على مستوطنة سديروت مؤخرا.

المصدر: "مكان"

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