باكستان: مقتل مدنيين في كشمير بقصف هندي عبر الحدود

اتهمت الحكومة الباكستانية القوات الهندية بخرق نظام وقف إطلاق النار في إقليم كشمير المتنازع عليه وإطلاق قذائف هاون وصواريخ مضادة للدبابات، ما أدى إلى مقتل مدنيين.

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وأعلنت الخارجية الباكستانية في بيان أصدرته اليوم الاثنين أن شخصين في سن 75 و61 عاما قتلا في القصف عبر "خط السيطرة"، محملة نيودلهي المسؤولية عن انتهاك نظام وقف إطلاق النار دون سابق استفزاز.

وذكرت الوزارة أن القوات الباكستانية قصفت بدورها النقاط التي أطلقت منها القذائف، ما أدى إلى مقتل عسكريين هنديين اثنين، فيما لم يصدر عن نيودلهي بعد أي تعليق.

وشهدت مناطق مختلفة في سريناغار أكبر مدينة بكشمير أمس الأحد اشتباكات بين قوات الأمن الهندية وسكان محليين، حسب وكالة "أسوشيتد برس".

وجاء ذلك وسط التوتر المتصاعد منذ نحو أسبوعين في كشمير، إثر قرار حكومة نيودلهي إلغاء الحكم الذاتي الذي كان الإقليم يتمتع به منذ انضمامه إلى الهند عام 1947، مع فرض حصار معلوماتي غير مسبوق على الإقليم واتخاذ إجراءات أمنية مشددة وإطلاق حملة اعتقالات طالت نحو 500 سياسي وناشط محلي.

المصدر: "أسوشيتد برس"