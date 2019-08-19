بثت وسائل إعلام عبرية لقطات قالت إنها تؤكد اعتماد "حزب الله" اللبناني أساليب الحريق العمد عند حدود إسرائيل الشمالية، على غرار ما استخدمته فصائل غزة مرارا في غلاف القطاع.

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وبثت القناة الـ12 الإسرائيلية أمس الأحد لقطات أكدت أنها تظهر عناصر لـ"حزب الله" وهم يشعلون النار في الأحراج على الشريط الحدودي، فيما تنتشر النيران على وجه السرعة بسبب رياح قوية باتجاه قاعدة للجيش الإسرائيلي ومستوطنة موشاف مرغليوت.

كما يظهر في هذه اللقطات عناصر آخرون يعتقد أنهم من قوات حفظ السلام الأممية، وهم ينفذون دورية في المنطقة دون أن يمنعوا إشعال أفراد "حزب الله" للنيران حسب القناة.

وأضافت القناة، أن جهود إطفاء الحريق الذي أسفر عن انفجار ألغام أرضية كانت مزروعة عند الحدود استغرقت عدة ساعات، حيث عرقل انفجار الألغام جهود إخماد النيران، ناهيك عن عجز السلطات الإسرائيلية عن استخدام طائرات الإطفاء بسبب قرب المنطقة من الحدود.

ونقلت القناة عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن "حزب الله" يواصل إشعال الحرائق على طول الحدود في محاولة لإبقاء قوات الجيش الإسرائيلي مشتتة وتنظيف المنطقة من الأحراج التي يمكن للعسكريين الإسرائيليين استخدامها للتستر.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"