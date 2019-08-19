أعلنت السلطات الإيرانية اليوم الاثنين، أن إفراج جبل طارق عن ناقلة "أدريان دريا-1" ("غريس-1" سابقا) ليس كافيا، وينبغي العمل للحصول على تعويضات عن الخسائر الناجمة عن احتجازها.

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وقال رئيس السلطة القضائية الإيرانية براهيم رئيسي، إنه "ينبغي رفع دعوى قضائية للتعويض عن الخسائر الناجمة عن احتجاز ناقلة النفط الإيرانية".

وكانت "ادريا دريا-1" قد غادرت جبل طارق مساء أمس الأحد بعد أن رفضت حكومة هذا الإقليم ذي الحكم الذاتي التابع للتاج البريطاني، طلب واشنطن احتجاز السفينة وشحنها مجددا.

وبررت جبل طارق قرارها بأن قوانين الاتحاد الأوروبي لا تسمح بتقييد حرية تحرك الناقلة بعد زوال الأسباب التي أدت إلى احتجازها مطلع الشهر الماضي، والتي تمثلت في وجود شبهات بانتهاكها العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا.

وأعلنت جبل طارق أن طهران تعهدت لها بأن وجهة الناقلة لن تكون سوريا، إلا أن إيران نفت تقديم مثل هذا التعهد.

المصدر: RT