تركيا.. حملة اعتقالات تطال المئات بتهمة التواطؤ مع "العمال الكردستاني"
Reuters Murad Sezer
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أعلنت وزارة الداخلية التركية أن أجهزة الأمن اعتقلت في مختلف مناطق البلاد مئات المشبوهين بالارتباط بـ"حزب العمال الكردستاني".
وأكدت الوزارة على "تويتر" توقيف 418 شخصا في 29 من أصل 81 ولاية تركية، في عمليات ضد "حزب العمال" الذي تعتبره أنقرة تنظيما إرهابيا لافتة إلى استمرار هذه العمليات.
وبين الولايات التي شملتها الاعتقالات، ديار بكر وماردين وفان التي أعلنت الوزارة عن إعفاء حكامها من العمل بتهمة دعم الإرهاب في وقت سابق من اليوم، وهم من أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي المعارض المشبوه بالارتباط بـ"العمال الكردستاني" المصنف إرهابيا في تركيا.
المصدر: "رويترز" + "الأناضول"
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