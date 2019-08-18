ترامب يتمسك بمايك بنس نائبا له في انتخابات 2020

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد، أنه سيبقي على نائبه مايك بنس، ليخوض معه الانتخابات الرئاسية القادمة.

وقال ترامب للصحفيين قبل أن يستقل طائرة الرئاسة إلى نيوجيرسي "أنا سعيد للغاية مع مايك بنس".

ومن المرجح أن يفوز ترامب بسهولة بترشيح الحزب الجمهوري له للحصول على فترة ثانية في الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في نوفمبر من العام القادم 2020.

المصدر: رويترز