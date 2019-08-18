قصة فتيان الكهف التايلانديين تتكرر في بولندا

يحاول أكثر من 20 رجل إنقاذ الوصول إلى مستكشفي كهوف محاصرين جراء فيضان داخل كهف في جبال تاترا بجنوب بولندا.

وبات الشخصان محاصرين في كهف "فيلكا سنيجنا" (الكهف الثلجي الكبير باللغة البولندية) أمس السبت، عندما غمرت المياه نفقا ضيقا يؤدي إلى مخرج الكهف، واتصل زملاؤهما الذين كانوا برفقتهما ولم يكونوا داخل الكهف لحظة غمر النفق بالسلطات، حسب قناة TVN.

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ووصل فريق إنقاذ مساء السبت إلى موقع الحادث، لينضم إليه لاحقا فريقان آخران يضمان على وجه الخصوص عناصر لإدارة إخماد الحرائق في مدينة كراكوف، غير أن الفيضان يعيق عملية البحث ويعرض رجال الإنقاذ أنفسهم للخطر.

وقال ممثل عن خدمات الإنقاذ إن الفرق لم تتمكن بعد من إقامة اتصال مع المستكشفين المحاصرين، وسط مخاوف متزايدة بشأن حالتهما الصحية لكونهما يواجهان على مدى فترة طويلة ظروفا استثنائية قاسية.

وتعيد هذه الحالة إلى الأذهان القصة الدراماتيكية التي جذبت قبل عام اهتمام العالم كله، إذ أمضى 12 طفلا من فريق كروي ومدربهم في سن 25 عاما 19 يوما محاصرين داخل كهف في شمال تايلاند، وأُنقذوا جميعا ضمن إطار عملية شارك فيها متطوعون وعدة دول أجنبية.

المصدر: رويترز