ظريف يؤكد في الكويت على المقترح الإيراني لتوقيع معاهدة عدم اعتداء مع دول الخليج

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ظهر يوم الأحد خلال زيارته إلى الكويت علی مقترح قدمته إيران بشأن المفاوضات الإقليمية ومعاهدة عدم الاعتداء.

وشدد محمد جواد ظريف في تغريدة على "تويتر" على أن هذين المقترحين ورقة رابحة أمام الاعتماد علی اللاعبين الأجانب.

وأفاد ظريف بأن المحادثات مع ولي العهد الكويتي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح كانت جيدة.

وأشار إلى أنه وبعد توقف قصير في طهران لإحاطة الرئيس بالمحادثات في الكويت، سيبدأ في جولته الاسكندنافية.

Good talks with Kuwaiti Crown Prince & FM. Praying for Emir's speedy recovery.



Stressed that Iran's proposal for Regional Dialogue Forum and non-aggression pact trumps reliance on extraneous actors.



After short stop in Tehran to brief President, embarking on Scandinavian tour. pic.twitter.com/wlo2LzcA9N — Javad Zarif (@JZarif) 18 августа 2019 г.

وفي وقت سابق نقلت وكالة الأنباء الإيرانية تصريحات وزير الخارجية الإيراني خلال لقائه ولي عهد الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، حيث قال ظريف "أنتم ونحن باقون في هذه المنطقة والغرباء سيرحلون عنها".

ووصف ظريف العلاقات الإيرانية الكويتية بالودية والأخوية ودعا إلى تطويرها وتعميقها.

وأشار الدبلوماسي الإيراني إلى ضرورة تعاون دول المنطقة في ضوء التطورات الحالية والقادمة.

يذكر أن وزير الخارجية الإيراني وصل إلى الكويت يوم السبت والتقى في مستهل زيارته أعضاء جمعية الصداقة الكويتية الإيرانية .

من جهته، وصف ولي عهد الكويت مصالح المنطقة بأنها أعلى وأهم من أي شيء آخر، مؤكدا استعداد بلاده للتعاون والحوار من أجل مصلحة المنطقة وأمنها واستقرارها.

المصدر: RT + وكالات