نواب إيرانيون يفتحون دفاتر قديمة ويشنون حربا على واشنطن بـ10 مشاريع قوانين مدوية
Reuters
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طرح نواب في البرلمان الإيراني يوم الأحد، 10 مشاريع قوانين ضد الولايات المتحدة للتصويت عليها.
وتشمل مشاريع القوانين ما يلي:
- إلزام الحكومة باسترداد عائدات النفط الإيراني من الولايات المتحدة وبريطانيا بعد الانقلاب على حكومة مصدق عام 1953.
- إلزام الحكومة بمتابعة حقوق ضحايا انقلاب عام 1953 والمتضررين منه.
- تغريم المدراء الذين تماشوا مع العقوبات الأمريكية.
- إلزام الحكومة بدعم المراكز العلمية والبحثية التي تعمل ضد الاستكبار العالمي.
- إلزام الحكومة بدعم مؤتمر "أفق نو" (مؤتمر يستضيف شخصيات سياسية وثقافية وفنية مناهضة للسياسات الأمريكية من مختلف دول العالم).
- منع دخول الصحفيين الأجانب إلى إيران العاملين في وسائل إعلام تتبع العقوبات الأمريكية على إيران.
- إلزام الحكومة بتقديم شكوى ضد هوليود لإنتاجها أفلاما مسيئة للشعب الإيراني وتاريخ إيران.
- إلزام القوات العسكرية بإفشاء ونشر المعلومات العسكرية والأمنية الأمريكية في الشرق الأوسط في إطار المصالح الوطنية الإيرانية.
- إلزام وزارة الثقافة والإعلام بدعم إنتاج الأفلام المناهضة للولايات المتحدة.
- فرض العقوبات على بعض المسؤولين الأمريكيين.
المصدر: RT
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