نواب إيرانيون يفتحون دفاتر قديمة ويشنون حربا على واشنطن بـ10 مشاريع قوانين مدوية

طرح نواب في البرلمان الإيراني يوم الأحد، 10 مشاريع قوانين ضد الولايات المتحدة للتصويت عليها.

وتشمل مشاريع القوانين ما يلي:

إلزام الحكومة باسترداد عائدات النفط الإيراني من الولايات المتحدة وبريطانيا بعد الانقلاب على حكومة مصدق عام 1953.

إلزام الحكومة بمتابعة حقوق ضحايا انقلاب عام 1953 والمتضررين منه.

تغريم المدراء الذين تماشوا مع العقوبات الأمريكية.

إلزام الحكومة بدعم المراكز العلمية والبحثية التي تعمل ضد الاستكبار العالمي.

إلزام الحكومة بدعم مؤتمر "أفق نو" (مؤتمر يستضيف شخصيات سياسية وثقافية وفنية مناهضة للسياسات الأمريكية من مختلف دول العالم).

منع دخول الصحفيين الأجانب إلى إيران العاملين في وسائل إعلام تتبع العقوبات الأمريكية على إيران.

إلزام الحكومة بتقديم شكوى ضد هوليود لإنتاجها أفلاما مسيئة للشعب الإيراني وتاريخ إيران.

إلزام القوات العسكرية بإفشاء ونشر المعلومات العسكرية والأمنية الأمريكية في الشرق الأوسط في إطار المصالح الوطنية الإيرانية.

إلزام وزارة الثقافة والإعلام بدعم إنتاج الأفلام المناهضة للولايات المتحدة.

فرض العقوبات على بعض المسؤولين الأمريكيين.

المصدر: RT