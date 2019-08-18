كندا.. تظاهرات داعمة لهونغ كونغ وأخرى مؤيدة للصين

نظم آلاف المتظاهرين في مدن كندية بينها فانكوفر وتورونتو وكالغاري مظاهرتين، دعما للمطالبين بالديمقراطية في هونغ كونغ، وتأييدا للصين.

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وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن آلاف المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية والحكومة الصينية تجمعوا أمام محطة لقطارات الأنفاق في وسط في فانكوفر (مقاطعة كولومبيا البريطانية) التي تقطنها جالية صينية كبيرة.

وأشارت الوكالة إلى أنه لم تقع أي صدامات بين المشاركين في التظاهرتين الذين ارتدوا قمصانا سوداء أو حمراء وفصلت بينهم الشرطة، حيث ردد متظاهرون "نحب هونغ كونغ"، فيما ردد آخرون "نحب الصين".

وفي تورونتو كبرى مدن البلاد، ذكرت وسائل إعلام محلية أن مئات الأشخاص من المعسكرين تظاهروا في أجواء من التوتر وسط المدينة السبت.

وأفادت شبكة "سي بي سي" بأن الشرطة تدخلت لحفظ النظام في كالغاري (مانيتوبا غرب كندا) حيث جرت صدامات بين مشاركين في تظاهرتين للمعسكرين.

المصدر: "أ ف ب"