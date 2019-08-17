انتقادات لسلاح الجو الإسباني بسبب الحادثة مع طائرة وزير الدفاع الروسي

انتقد قراء صحيفة El Confidencial، خلال تعليقهم على حادثة اقتراب مقاتلة إسبانية من طائرة وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو فوق البلطيق قبل فترة، الطريقة التي تصرفت بها دولتهم.

وقع الحادث في 14 أغسطس، عندما اقتربت طائرة حربية تابعة للناتو، من طراز "F-18 "، من طائرة روسية كانت تقل وزير الدفاع شويغو، فوق المياه الدولية لبحر البلطيق، فتصدت لها مقاتلة روسية من طراز " Su-27 " كانت ترافق طائرة الوزير، وأجبرتها على الابتعاد.

وفي وقت لاحق، ذكرت بعض وسائل الإعلام، أن المقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسباني وهي تعمل ضمن مجموعة الناتو الجوية المتمركزة في ليتوانيا.

وخلال تعليقاتهم، أعرب القراء عن استغرابهم، وحيرتهم تجاه الهدف الذي دفع المقاتلات الإسبانية للاقتراب من حدود روسيا.

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وقال المستخدم Iturbide في تعليقه: "الحدود الغربية لهذه الإمبراطورية، لا تقع في منطقة يمكن أن تؤثر على مصالحنا الاستراتيجية. روسيا لا تعتبر منافسة لنا".

فيما ذكر المستخدم Framontano: "الحقيقة تكمن، في أن منطقة البلطيق ليست في مجال اهتمام إسبانيا. ما الذي فقدناه هناك؟ روسيا ليست عدوا ولا صديقا لنا".

وكتب المستخدم Eu Eueu: "هذا الأمر شائع فوق المياه الدولية - حماية طائرة، تحمل على متنها شخصية رسمية من هذا المستوى. هل تصرفت البلدان الأخرى خلاف ذلك؟ ما لم أفهمه حتى هذه اللحظة: ماذا نسي الإسبان في منطقة البلطيق؟".

المصدر: إزفيستيا