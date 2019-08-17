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الحرس الثوري الإيراني يعزز بحريته بمعدات جديدة في خليج عمان

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الحرس الثوري الإيراني يعزز بحريته بمعدات جديدة في خليج عمان
Reuters CJF/AT /TW/wy
مقاتلة أيرانية فوق مياه خليج عمان
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تزودت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني في خليج عمان بمعدات مختلفة تستخدم في مهمات الرصد والتفقد وزيادة القدرات القتالية وتقديم خدمات الدعم.

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وأكد التلفزيون الإيراني اليوم السبت، أن المعدات الجديدة تشمل بارجة استخباراتية قتالية قادرة على رصد وتتبع مختلف أنواع السفن، وغواصة من طراز "غدير" لتنفيذ مهمات تفقدية في خليج عمان، وسفينة للقطر وتقديم خدمات الدعم، إضافة إلى مروحية من طراز AB212 لزيادة القدرات القتالية.

وصرح نائب قائد القوات البحرية في الحرس الثوري تورج حسني بأن "القوات البحرية في الجيش والحرس الثوري هي المسؤولة عن تأمين مضيق هرمز"، مضيفا أنه "بعد تهديد المرشد الأعلى بأن القرصنة البريطانية لن تبقى من دون رد، أوكلت للحرس الثوري مهام الرد على بريطانيا".

ولفت حسني إلى أن تعزيز القوات الإيرانية بالمعدات الجديدة "يزيد من قدراتنا القتالية والاستخباراتية لإفشال معادلات العدو في خليج عمان".

المصدر: RT

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