عطل يضرب حواسيب المطارات الأمريكية ويحشر المسافرين في طوابير انتظار طويلة

فوجئ آلاف المسافرين بتعطل أجهزة الكومبيوتر في المطارات الأمريكية في وقت متأخر الجمعة مما شل أنظمة الجمارك وحماية الحدود وجعل المسافرين ينتظرون في طوابير طويلة لإنهاء معاملاتهم.

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وقالت إدارة المطارات إن العطل مؤقت وأن موظفيها يواصلون إتمام إجراءات المسافرين الدوليين باستخدام وسائل بديلة فيما عانى المسافرون في بعض المطارات من فترات توقف أطول كثيرا من المعتاد.

وبث مسافرون من عدة مطارات تسجيلات فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لطوابير طويلة بنقاط الفحص، وحذرت عدة مطارات من تأخيرات طويلة.

Here’s a better perspective of the customs line at JFK. People are growing frustrated. Nothing like landing after a 10 hour flight to this. pic.twitter.com/WrEUsoJhbH — Sarah Baird 🙌 (@Baird_S) August 16, 2019

وذكرت صحيفة "إندبندت" البريطانية أن العطل حصل في عدة مطارات أمريكية، وأشارت إلى أن المسافرين عانوا كثيرا في بعض المطارات وذلك بسبب إجراءات يدوية بطيئة تحتاج فترات توقف أطول من المعتاد.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن إدارة الجمارك أعلنت في ما بعد أن النظام عاد إلى العمل في كل المطارات الأمريكية.

وأبلغ المسافرون من كندا عن مشاكل في معابر الحدود البرية إلى الولايات المتحدة، وفي مواقع "ما قبل التخليص".

المصدر: "رويترز"+"إندبندنت"