قتلى وجرحى بحريق فندق جنوب أوكرانيا

أعلنت السلطات الأوكرانية أن ثمانية أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب عشرة آخرون جراء حريق اندلع الليلة الماضية في فندق صغير بمدينة أوديسا الساحلية جنوبي البلاد.

وأكدت إدارة الطوارئ أن فرق الإطفاء أجلت 136 شخصا من فندق "طوكيو ستار" المؤلف من طابقين وتمكنت من إخماد النار بعد ثلاث ساعات من اندلاعها.

وشارك في عملية الإطفاء 65 من عناصر إدارة إخماد الحرائق، والعمل جار على تحديد هوية الضحايا وسبب المأساة.

المصدر: وسائل إعلام أوكرانية