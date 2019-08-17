كازاخستان تطلق سراح ناشط حقوقي دعا إلى "جهاد المعلومات" ضد الصين

أطلقت كازاخستان سراح ناشط حقوقي كان مهددا بالسجن 7 سنوات في حال إدانته بالتهم الموجهة إليه والمتعلقة بمعارضته للصين، في خطوة غير متوقعة مع تصاعد الضغوط الدولية بشأن قضيته.

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وقال سيريكجان بيلاش الذي كان ينشط دفاعا عن أقلية المسلمين الإيغور في إقليم شينغيانغ الصيني لوكالة الأنباء الفرنسية الجمعة، إنه أبرم اتفاقا مع المحكمة التي أطلقت سراحه مقابل وقف نشاطه الحقوقي.

وأضاف: "كان علي أن أنهي نشاطي الحقوقي ضد الصين.. إما أن أفعل هذا أو أقضي 7 سنوات في السجن.. لم يكن لدي أي خيار".

ووافق بيلاش على الإقرار بتهمة التحريض العرقي الناجمة عن دعوته إلى "جهاد المعلومات" ضد السلطات الصينية بشأن سياساتها في شينغيانغ.

وأشار إلى أنه لن يكون قادرا على مغادرة مدينة ألماتا كبرى مدن كازاخستان للأشهر الثلاثة القادمة وفقا لشروط الاتفاق.

جدير بالذكر أن محاميته إيمان عمروفا رفضت التوقيع على الاتفاق الذي توصل إليه الناشط الحقوقي مع المحكمة لإصرارها على براءته، ما أجبر المحكمة على البحث عن محام آخر.

من المهم الإشارة إلى أن الكازاخيين استخدموا جمعية "أتا غورت" غير الرسمية التي أسسها بيلاش من أجل مناشدة حكومتهم للضغط على الصين بهدف إطلاق سراح أقربائهم في شينغيانغ.

وأكدت وزارة الخارجية الكازاخية العام الماضي أن الصين سمحت لـ2500 كازاخي بمغادرة البلاد إلى كازاخستان، لكنها رفضت إعطاء مزيد من المعلومات.

المصدر: "أ ف ب"