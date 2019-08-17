الولايات المتحدة.. السجن لاثنين من المتهمين بالتخطيط للهجوم على بلدة مسلمة

أصدرت محكمة أمريكية حكما بالسجن على اثنين من الأمريكيين الأربعة المتهمين بحيازة الأسلحة والتخطيط للهجوم على بلدة إسلامبيرغ المسلمة بولاية نيويورك شمال شرقي البلاد.

وأفاد التلفزيون الأمريكي بأن أندرو كرايسل (18 عاما) وبرايان كولانري (20 عاما) سبق أن اعترفا بتورطهما في جريمة تتعلق بالإرهاب، وحكم عليهما بالسجن لمدة 4 و12 سنة.

ومن المتوقع إصدار الأحكام على المتهمين الآخرين في وقت لاحق، علما بأن فينسنت فيترومايل (19 عاما) يواجه عقوبة السجن لمدة 7 سنوات، أما نيكولاس فيلشيفتر الذي كان في الـ16 من عمره وقت ارتكابه الجريمة، فتنتظره 7 سنوات وراء القضبان إضافة إلى خمس سنوات تحت الرقابة بعد انقضاء فترة سجنه.

وكانت الشرطة قد اعتقلت في يناير الماضي أربعة شبان خططوا لشن هجوم بالقنابل على بلدة إسلامبيرغ، وضبط المحققون ثلاث قنابل يدوية الصنع ونحو 20 بندقية كانت بحوزتهم.

وبلدة إسلامبيرغ هي جيب صغير جميع سكانه مسلمون، يقع في جبال كاتسكيل على بعد نحو 240 كيلومترا شمال غربي مدينة نيويورك.

وتأسست البلدة في الثمانينات من القرن الماضي على أيدي جماعة من المسلمين من أصول إفريقية بقيادة الباكستاني الصوفي سيد مبارك علي شاه الجيلاني.

المصدر: وكالات