المكسيك تعتقل جهاديا مطلوبا بالتحريض على الإرهاب وتسلّمه لواشنطن

أعلنت المكسيك أنها ألقت القبض على مواطن أمريكي في مركز احتجاز للمهاجرين للاشتباه بدعمه جماعات جهادية، وكشفت عن ترحيله إلى الولايات المتحدة.

وقال مكتب المدعي العام المكسيكي، إن جهاز الإنتربول كان قد أصدر "نشرة زرقاء" بحق الرجل الملاحق من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي (FBI) للاشتباه بنشره مواد "تحض على دعم الجهاد والإسلام المتطرف" على الإنترنت.

وأفاد مكتب المدعي العام المكسيكي بأنه جرى اعتقال الرجل في مركز احتجاز للمهاجرين في بلدة هيوهيوتان بولاية تشياباس الجنوبية بالقرب من الحدود المكسيكية الغواتيمالية.

وأضاف مكتب الادعاء أن المشتبه به خضع لجلسة استماع في مركز الاحتجاز ثم تم ترحيله بالطائرة إلى واشنطن يوم الجمعة، فيما ذكرت وسائل إعلام مكسيكية أن اسم الرجل هو "محمد أزهر الدين شهيبة".

جدير بالذكر أن المكسيك تستخدم هذه المراكز لإيواء المهاجرين غير الشرعيين بشكل مؤقت حيث تقوم سلطات الهجرة المكسيكية بمعالجة قضاياهم.

المصدر: "أ ف ب"