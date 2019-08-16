وارسو قد تنضم لمهمة تقودها واشنطن في مضيق هرمز

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية البولندية، إن بلادها تنظر في موضوع تقديم الدعم لمهمة تقودها الولايات المتحدة، لحماية مضيق هرمز.

وشددت المتحدثة، على أنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار رسمي بهذا الشأن. وأضافت: "نرى أن أي تحركات تهدف لتحقيق الاستقرار في المنطقة ستكون مبررة".

وذكرت أنه "يتعين أن ننتظر لحين تحديد إن كنا سنشارك، وإذا تقرر ذلك، فسنحدد الصيغة التي يمكن لبولندا أن تشارك بها في مثل تلك المبادرة". فيما لم تحدد المتحدثة موعد البت بالموضوع وصدور القرار الخاص بذلك.

و تسعى بولندا لتعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة منذ تولي حزب "القانون والعدالة" السلطة، في عام 2015.

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من جانبه تحدث وزير الخارجية البولندي، ياتسيك تشابوتوفيتش، عن هذا الاحتمال لأول مرة، وذلك في حديث له لوكالة الأنباء الألمانية يوم الجمعة.

أما ألمانيا، فرفضت على لسان وزير خارجيتها، هايكو ماس، المشاركة في أي مهام بحرية تقودها الولايات المتحدة في مضيق هرمز، وشدد الوزير على أن بلاده تفضل تشكيل مهمة أوروبية.

وقالت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، يوم الأربعاء، إنها ترى أن فكرة تشكيل مهمة بحرية أوروبية في مضيق هرمز ستناقش مجددا خلال اجتماعات غير رسمية لوزراء الخارجية والدفاع الأوروبيين، في فنلندا، في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وتبذل واشنطن مساعيها لتشكيل مهمة بحرية دولية لحماية الملاحة البحرية في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خمس واردات النفط العالمي، في ظل تصاعد التوترات بين إيران وبريطانيا والولايات المتحدة، في الشهور القليلة الماضية.

المصدر: رويترز