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ترامب يدعو باكستان والهند إلى حل الوضع حول كشمير من خلال الحوار

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ترامب يدعو باكستان والهند إلى حل الوضع حول كشمير من خلال الحوار
Reuters
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (صورة أرشيفية)
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دعا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، كلا من إسلام آباد ونيودلهي إلى حل التوتر في العلاقات الثنائية من خلال الحوار.

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وقال هوغان غيدلي، نائب المتحدث باسم البيت الأبيض في بيان: "تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم (الجمعة) هاتفيا مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، حول التطورات في المنطقة.. أكد الرئيس أهمية حل التوترات بين الهند وباكستان من خلال الحوار، بما في ذلك الوضع حول جامو وكشمير".

وأضاف غيدلي: "كما بحث المتحاوران آفاق تطور العلاقات في ضوء زيارة خان لواشنطن في يوليو الماضي".

ونشأت توترات جديدة بين باكستان والهند بسبب قرار الأخيرة إلغاء الحكم الذاتي الذي تتمتع به منطقة كشمير دستوريا.

المصدر: تاس

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