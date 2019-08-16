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مقتل شقيق زعيم "طالبان" الأفغانية إثر انفجار بمسجد في باكستان

أخبار العالم

مقتل شقيق زعيم
Reuters
صورة أرشيفية لمصابين إثر تفجير في باكستان
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أفادت وكالة "رويترز"، نقلا عن مصدرين في حركة "طالبان" الأفغانية، بأن 4 أشخاص على الأقل قتلوا، في تفجير وقع يوم الجمعة في مسجد بجنوب غرب باكستان.

وأشار المصدران إلى أن من بين القتلى حفيظ أحمد الله، الشقيق الأصغر لزعيم حركة "طالبان" الأفغانية، هيبة الله أخوند زاده.

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ويقع المسجد على بعد 25 كيلومترا من مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوخستان، حيث ينشط متمردون انفصاليون ومتشددون إسلاميون.

المصدر: رويترز

 

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