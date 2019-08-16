مقتل شقيق زعيم "طالبان" الأفغانية إثر انفجار بمسجد في باكستان
Reuters
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أفادت وكالة "رويترز"، نقلا عن مصدرين في حركة "طالبان" الأفغانية، بأن 4 أشخاص على الأقل قتلوا، في تفجير وقع يوم الجمعة في مسجد بجنوب غرب باكستان.
وأشار المصدران إلى أن من بين القتلى حفيظ أحمد الله، الشقيق الأصغر لزعيم حركة "طالبان" الأفغانية، هيبة الله أخوند زاده.
Brother Of Taliban Leader Reportedly killed In #Pakistan Blast https://t.co/Kg2zX0fxIppic.twitter.com/MjeKfcc7yB— TOLOnews (@TOLOnews) 16 августа 2019 г.
ويقع المسجد على بعد 25 كيلومترا من مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوخستان، حيث ينشط متمردون انفصاليون ومتشددون إسلاميون.
المصدر: رويترز
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