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المتظاهرون يتجمعون من جديد في هونغ كونغ للاحتجاج

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المتظاهرون يتجمعون من جديد في هونغ كونغ للاحتجاج
Reuters
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بدأ حشد كبير من المحتجين بالتجمع في وسط هونغ كونغ، للمشاركة في فعالية احتجاجية جديدة.

وأفاد مراسل وكالة "نوفوستي"، من مكان الحدث، بأن المتظاهرين، أخذوا بالتجمع في حديقة "تشارتر غاردن" في المنطقة الوسطى من المدينة.

وذكر المراسل أن معظم المتظاهرين من الشباب ويحمل بعضهم مظلات صفراء. وأشار إلى وجود ناشطين يوزعون منشورات.

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وقال المراسل إنه لم يلاحظ بعد تواجد عدد كبير من رجال الشرطة في المنطقة، ولم تقم السلطات بعد بإغلاق الطرق وتطويق مكان الاحتجاج.

وبدأت الاحتجاجات واسعة النطاق في هونغ كونغ، في يونيو الماضي، بعد النظر في تعديلات على قانون حول تسليم المجرمين. وسيسمح إقرار هذه التعديلات بتسليم المجرمين إلى السلطات القضائية في تايوان وماكاو والصين القارية.

وفي البداية كانت المظاهرات سلمية، ولكنها تطورت لاحقا لتتخللها أعمال شغب واشتباكات في الشوارع بين الشرطة والمتظاهرين.

المصدر: نوفوستي  

 

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