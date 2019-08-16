رويترز: الناقلة الإيرانية المفرج عنها تتحرك لمغادرة جبل طارق

أفادت وكالة "رويترز" بأن الناقلة الإيرانية "Grace 1" التي احتجزت في جبل طارق، الشهر الماضي وأفرج عنها أمس، بدأت بالتحرك استعدادا لمواصلة طريقها.

وأكدت الوكالة، اليوم الجمعة، أن الناقلة التي غيرت اسمها لـ Adrian Darya ("نيران البحر الحمراء" بالفارسية) ورفعت علم إيران، بدأت تتحرك في الميناء بعد أكثر من شهر من التوقف، كما لوحظ الدخان من مدخنتها أكثر كثافة مما كان سابقا. غير أن شهود عيان ذكروا لـ"رويترز" أن الناقلة لم ترفع مرساتها بعد.

ويأتي ذلك بعد يوم من قرار سلطات جبل طارق، التابعة للتاج البريطاني، الإفراج عن الناقلة التي احتجزتها في الرابع من يوليو بمساعدة لندن، بدعوى تصديرها النفط إلى سوريا خرقا للعقوبات الأوروبية. وجاء قرار الإفراج رغم طلب الولايات المتحدة تمديد فترة احتجازها.

وأعلنت سلطات جبل طارق أنها حصلت على ضمانات من الجانب الإيراني بأن الناقلة لن تنقل شحنتها إلى سوريا، وهو ما نفته طهران من جانبها.

المصدر: رويترز