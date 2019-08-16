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أ ف ب: اشتباكات بين مئات من المحتجين ورجال الشرطة الهندية في كشمير

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أ ف ب: اشتباكات بين مئات من المحتجين ورجال الشرطة الهندية في كشمير
AFP ARIF ALI
الاحتجاجات في كشمير - أرشيف
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استخدمت قوات الشرطة الهندية في كشمير القنابل المسيلة للدموع والرصاص المعدني "الخرطوش"، لتفريق مئات المحتجين.

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وتأتي الاحتجاجات ردا على قرار نيودلهي إلغاء الحكم الذاتي في ولاية جامو وكشمير وتقسيمها إلى منطقتين إداريتين، وذلك مع اتخاذ إجراءات أمنية غير مسبوقة في الإقليم ذي الأغلبية المسلمة، بما فيها حصار معلوماتي يشمل وقف الاتصالات الهاتفية والإنترنت وبث القنوات التلفزيونية، وإعلان حظر التجوال واعتقال أكثر من 500 من النشطاء والسياسيين المحليين.

وطلبت باكستان، الثلاثاء، عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي لبحث تداعيات القرار الهندي بشأن كشمير، وقال وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، إن "باكستان لن تتسبب باندلاع نزاع، لكن على الهند ألا ترتكب خطأ وتعتبر ضبط النفس من جانبنا ضعفا".

المصدر: أ ف ب + وكالات

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