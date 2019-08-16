الكرملين: العمل جار على توريد الدفعة الثانية من منظومة "إس 400" إلى أنقرة
أعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، أن روسيا وتركيا تتفاوضان على مجموعة واسعة من قضايا التعاون العسكري بينها توريد مقاتلات "سو-35" والدفعة الثانية من صواريخ "إس-400".
وقال أوشاكوف ردا على أسئلة الصحفيين، إنه يتم الآن دراسة مسألة تزويد تركيا بالدفعة الثانية من أنظمة الصواريخ "S-400" في إطار الاتفاقات الحالية، والتي يتم تنفيذها بشكل نشط.
وردا على سؤال حول إمكانية تزويد أنقرة بمقاتلات "سو -35" الروسية بدلا من المقاتلات الأمريكية "إف-35"، قال إن "روسيا وتركيا تتفاوضان على مجموعة واسعة من قضايا التعاون التقني العسكري، ولن أتحدث عن موضوع المقاتلات".
وكانت الولايات المتحدة قد علّقت تسليم طائراتها من الجيل الخامس "إف-35" لتركيا، وتوقفت عن تدريب طياريها بعد أن فشلت في إقناعها بالتخلي عن شراء منظومات الدفاع الجوي الروسية "إس-400" عوضا عن منظومات "باتريوت" الأمريكية.
المصدر: أنترفاكس