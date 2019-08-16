وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرسوما يلزم الدوائر التركية بتقديم كافة التسهيلات لمشاريع إنشاء محطات الطاقة الكهرذرية التي تبنيها روسيا في بلاده بما يخدم تنفيذها في أسرع وقت.

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وتعمل مؤسسة "روس آتوم" الروسية على بناء محطة الطاقة النووية "أكويو" في جنوب تركيا، وقال أردوغان في مرسومه الذي نشر في الجريدة الرسمية "رسمي غازيت" اليوم الجمعة: "التنفيذ الناجح لمشاريع بناء محطات الطاقة النووية في بلدنا من أجل تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء وتقليل الاعتماد على موارد الطاقة المستوردة وتنويعها أمر ذو أهمية كبيرة. وفي هذا الصدد، فإن على المنظمات والإدارات ذات الصلة التي تدير هذه المشاريع بالتنسيق مع وزارة الطاقة أن توفر أقصى دعم ومساندة لهذه العمليات لإكمالها بسرعة دون تأخير من أجل الاستخدام الفعال للتكنولوجيا النووية للأغراض السلمية".

وبدأت "روس آتوم" تشييد أول مفاعل في محطة "أكويو" الكهرذرية في أبريل 2018 ويشتمل المشروع على أربعة مفاعلات من طراز VVER1200 روسية الصنع من الجيل الثالث أو أكثر، بحيث تلبي أعلى معايير السلامة في مرحلة "ما بعد فوكوشيما".

وتبلغ كلفة المشروع حوالي 20 مليار دولار ومن المقرر تشغيل أول مفاعل عام 2023، على أن يتم إطلاق وتشغيل مفاعل جديد كل عام.

ويتم تنفيذ مشروع "أكويو" وفقا لخطة "الإنشاء، والتملك، والتشغيل"، والتي بموجبها سيقوم الجانب الروسي ببناء وتشغيل وإدارة محطات الطاقة النووية في تركيا لأجل متفق عليه.

المصدر: "نوفوستي"