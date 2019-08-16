تتبع حركة "نيران البحر الحمراء" الإيرانية.. هل ستتجه إلى سوريا؟
Reuters JON NAZCA
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قررت سلطات إقليم جبل طارق الخاضع للسيادة البريطانية إطلاق سراح ناقلة النفط الإيراني "غريس-1" أمس الخميس، بعدما رفضت طلبا أمريكيا بتمديد احتجازها.
ومن المقرر أن تخرج "غريس1" التي أصبح اسمها Adrian Darya (نيران البحر الحمراء بالفارسية) ورفعت العلم الإيراني إلى الحرية اليوم الجمعة، أو غدا السبت بعد استكمال الإجراءات اللوجستية اللازمة.
ومن خلال هذا الرابط، بإمكانكم تتبع حركة Adrian Darya لحظة بلحظة، ورصد مسارها بعد خروجها من جبل طارق.
المصدر: vesselfinder
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