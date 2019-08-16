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إيران تنفي تقديمها أي ضمانات لبريطانيا أو لسلطات جبل طارق من أجل الإفراج عن "غريس-1"

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إيران تنفي تقديمها أي ضمانات لبريطانيا أو لسلطات جبل طارق من أجل الإفراج عن
Reuters Jon Nazca
"غريس-1" في مضيق جبل طارق، جنوب إسبانيا، 15 أغسطس 2019
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نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الجمعة، أن تكون طهران قدمت أي ضمانات إلى بريطانيا أو سلطات جبل طارق من أجل الإفراج عن ناقلة النفط "غريس1".

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يتبع... 

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