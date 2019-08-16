نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الجمعة، أن تكون طهران قدمت أي ضمانات إلى بريطانيا أو سلطات جبل طارق من أجل الإفراج عن ناقلة النفط "غريس1".

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- المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي: طهران تدعم سوريا في كافة المجالات بما في ذلك النفط والطاقة

موسوي: طهران مستعدة لبيع النفط لأي زبائن جدد أو قدماء

موسوي: طهران أعلنت منذ البداية أن وجهة الناقلة "غريس-1" لم تكن سوريا وإن كانت كذلك فلا علاقة لأحد بالأمر

- موسوي: بريطانيا وسلطات جبل طارق تدعيان قصة تقديم ضمانات إيرانية للتغطية على الإفراج المشرف للناقلة

يتبع...