إيران تنفي تقديمها أي ضمانات لبريطانيا أو لسلطات جبل طارق من أجل الإفراج عن "غريس-1"
Reuters Jon Nazca
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m9ng
نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الجمعة، أن تكون طهران قدمت أي ضمانات إلى بريطانيا أو سلطات جبل طارق من أجل الإفراج عن ناقلة النفط "غريس1".
- المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي: طهران تدعم سوريا في كافة المجالات بما في ذلك النفط والطاقة
موسوي: طهران مستعدة لبيع النفط لأي زبائن جدد أو قدماء
موسوي: طهران أعلنت منذ البداية أن وجهة الناقلة "غريس-1" لم تكن سوريا وإن كانت كذلك فلا علاقة لأحد بالأمر
- موسوي: بريطانيا وسلطات جبل طارق تدعيان قصة تقديم ضمانات إيرانية للتغطية على الإفراج المشرف للناقلة
يتبع...
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)