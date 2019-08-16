تنبأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن إيران تريد التوصل لصفقة جديدة مع الولايات المتحدة، لأن عقوبات بلاده ضدها ألحقت أضرارا كبيرة باقتصادها حسب قوله.

وتابع أمام أنصاره في نيو هامبشاير أمس الخميس: "إيران تريد التوصل إلى صفقة"، دون أن يقدم أي دليل يؤكد استنتاجه.

واعتبر ترامب أن هذا يعود إلى حقيقة مفادها، أن العقوبات سببت أضرارا كبيرة للاقتصاد الإيراني.

يذكر أن ترامب أعلن في 8 مايو 2018 انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الموقع مع إيران في 14 يوليو 2015، من قبل سداسية الوسطاء الدوليين (بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا)، وأعاد فرض عقوبات صارمة على الجمهورية الإسلامية، طالت قبل أسابيع وزير الخارجية محمد جواد ظريف والمرشد الأعلى للثورة علي خامنئي.

وكان الاتفاق التاريخي المعروف بخطة العمل المشتركة الشاملة ينص على رفع العقوبات المفروضة على إيران مقابل تقييد برنامجها النووي.

المصدر: "نوفوستي"