هل يتابع الزعيم الكوري الشمالي ترامب المغرد؟

صرح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بأن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، رد على اقتراحه عقد لقاء على الحدود بين الكوريتين بعد 10 دقائق فقط من نشره (ترامب) تغريدة على "تويتر".

وقال ترامب في حديث لإذاعة WGIR: "عندما كنت متوجها إلى كوريا الجنوبية خطرت لي فكرة... أنا ذاهب إلى كوريا الجنوبية بمحاذاة كوريا الشمالية، قرب الحدود".

وتابع ترامب: "لا يعرف أحد كيف يمكن الوصول إلى كيم جونغ أون... ونشرت تغريدة: أنا ذاهب إلى كوريا الجنوبية. وإن كنت تريد أن نلتقي لبضعة دقائق، فلنلتق"، مشيرا إلى أن كيم جونغ أونغ اتصل به بعد 10 دقائق من ذلك.

إقرأ المزيد

وقبل اللقاء الذي عقد بين ترامب وكيم في المنطقة منزوعة السلاح على الحدود بين الكوريتين، يوم 30 يونيو الماضي، نشر ترامب تغريدة، قال فيها: "عندما أكون هناك، وإن رأى ذلك الزعيم الكوري الشمالي كيم، أود أن ألتقيه في المنطقة منزوعة السلاح لمصافحته ولكي أقول مرحبا (؟)!".

وتجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد لدى، كيم جونغ أون، حساب رسمي على "تويتر"، لكن تصريحات ترامب تدل على احتمال متابعة كيم للمعلومات التي تنشر عبر هذا الموقع.

المصدر: وكالات