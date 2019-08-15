بالصور.. السلطات البرتغالية توقف أحد أكبر تجار الأسلحة في العالم

ألقت السلطات في البرتغال القبض على البلجيكي، جاك مسيو، المطلوب دوليا باعتباره أحد أكبر تجار الأسلحة بشكل غير مشروع في العالم.

ونفذت الشرطة البرتغالية عملية الاعتقال في فيلا في مدينة إيفورا. وقالت إن الاعتقال تم بفضل تعاون الهيئات الأمنية ذات العلاقة، في فرنسا وبلجيكا والبرتغال.

Jacques Monsieur de meest beruchte Belgische wapenhandelaar ooit, opgepakt in #Portugal Een dikke proficiat aan ons #FAST team van de federale politie "follow the horses" pic.twitter.com/aVzneqYpDC — Jan Praet (@JanPraet1) August 15, 2019

وتفيد الأنباء المتوفرة بأن الشرطة تمكنت من العثور على أثره، بفضل فاتورة غير مدفوعة لنقل الخيول من فيلته في فرنسا إلى البرتغال.

وذكرت الشرطة الفدرالية البلجيكية، اليوم الخميس، أن السلطات البلجيكية تعتزم طلب تسليم مسيو، المعروف باسم "المارشال" أو "الثعلب"، وذلك لأنه سبق وحكم عليه بالسجن لمدة 4 سنوات، بعد إدانته بجرم بيع كميات ضخمة من مختلف أنواع الأسلحة النارية والطائرات المقاتلة والدبابات لسنوات إلى مناطق النزاعات في إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا، وكذلك توريد الأسلحة إلى ليبيا وتشاد وباكستان وإيران.

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وتمكن جاك مسيو (66 عاما)، من الفرار من العدالة، بعد صدور الحكم بحقه واختفى عن الأنظار.

ووفقا لوسائل الإعلام البلجيكية، فإن مسيو يعتبر متورطا في تهريب الأسلحة والمعدات العسكرية لمناطق النزاعات الكبرة، خلال السنوات الـ 35 الماضية. وفي الثمانينيات من القرن الماضي، كان يشتبه في قيامه بتزويد إيران بالأسلحة خلال الحرب مع العراق. وتقول صحيفة "سوير"، إن البلجيكي المذكور، سيمثل أمام قاض في البرتغال، يوم الجمعة.

المصدر: نوفوستي