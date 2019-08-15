إلهان عمر: منع دخولي إسرائيل إهانة للقيم الديمقراطية

وصفت عضو مجلس النواب الأمريكي، إلهان عمر، قرار إسرائيل منعها والنائبة، رشيدة طليب، من دخول أراضي البلاد بأنه "إهانة للقيم الديمقراطية".

وقالت عمر في بيان لها، اليوم الخميس، إن "السخرية في اتخاذ (الديمقراطية الوحيدة) في الشرق الأوسط مثل هذا القرار، تتمثل في أنه في آن واحد إهانة للقيم الديمقراطية وتعامل مخيب مع زيارة لمسؤولين حكوميين من دولة حليفة".

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وكانت إسرائيل قد منعت العضوين في مجلس النواب الأمريكي، رشيدة طليب وإلهان عمر، المعروفتين بمواقفهما المؤيدة للفلسطينيين، من دخول أراضي البلاد، معتبرة أن زيارتهما تهدف إلى المساس بإسرائيل وتعزيز مقاطعتها.

وقد استنكرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، القرار الإسرائيلي، قائلة إنه "دليل على الضعف" و"لا يرتقي إلى مستوى كرامة" إسرائيل.

المصدر: رويترز