السويد تعتقل رجلا للاشتباه في تخطيطه لارتكاب "جريمة إرهابية"

أعلنت هيئة الادعاء في السويد، أن قوات الشرطة اعتقلت رجلا بوسط البلاد للاشتباه في أنه كان يخطط لارتكاب "جريمة إرهابية".

وأفاد تقرير الشرطة بأن "الرجل أوقف، يوم الأربعاء، عندما كان يقود سيارة في مدينة أوسترشوند، وجرى احتجازه بناء على شكوك باحتمال التآمر لارتكاب جريمة قتل"، وذلك عقب القيام بتفتيش سيارته.

وجرى تسليم المحتجز لوحدة الأمن الوطني.

وذكرت هيئة الادعاء في بيان، أن "القضية أحيلت صباح الخميس إلى وحدة الأمن الوطني بهيئة الادعاء وأعيد وصفها بأنها مؤامرة لارتكاب جريمة إرهابية".

ولم تكشف الأجهزة الأمنية السويدية عن أي تفاصيل بشأن هوية الموقوف أو جنسيته، فيما أفادت الإذاعة السويدية بأن الرجل المشتبه به منحدر من أوزبكستان.

من جهتها، نقلت صحيفة "أفتونبلادت" السويدية عن مصادرها أن الشرطة تحقق في صلاته المحتملة مع الأوزبكي، رحمت عقيلوف، منفذ هجوم ستوكهولم عام 2017، الذي دهس 5 أشخاص بسيارته، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة.

المصدر: رويترز