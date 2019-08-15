الصين: لن نقف مكتوفي الأيدي إذا خرجت الأزمة في هونغ كونغ عن السيطرة

أكد سفير الصين في بريطانيا، ليو شياو مينغ، اليوم الخميس، أن بلاده لن "تقف مكتوفة الأيدي" ولديها الإمكانات لإعادة الهدوء "بسرعة" إذا خرجت الأزمة في هونغ كونغ "عن السيطرة".

وقال السفير: "إذا تدهور الوضع وتحول إلى اضطرابات لا تقدر حكومة المنطقة الإدارية الخاصة السيطرة عليها، فإن الحكومة المركزية لن تقف مكتوفة الأيدي. لدينا حلول وقدرة كافية لقمع الاضطرابات بسرعة".

ويأتي ذلك على خلفية استمرار المواجهات في هونغ كونغ، حيث وقعت الثلاثاء اشتباكات بين الشرطة والمحتجين قرب المطار الدولي، الذي تم تعليق الرحلات فيه للمرة الثانية خلال يومين.

وتشهد مدينة هونغ كونغ التي استعادتها الصين من الاستعمار البريطاني عام 1997، ومنحتها حكما ذاتيا موسعا، احتجاجات منذ نحو شهرين، ضد قانون حول تسليم متهمين لمحاكمتهم في محاكم صينية خارج المدينة.

المصدر: أ ف ب