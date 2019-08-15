وقع وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، ونظيره الفنزويلي، فلاديمير بادرينو لوبيز، اتفاقية حول الزيارات المتبادلة للسفن الحربية.

وينص الاتفاق بين الحكومة الروسية وفنزويلا على إمكانية زيارة السفن الحربية من الدولتين لموانئ البلدين.

وتم توقيع الوثيقة خلال لقاء الوزيرين في موسكو اليوم الخميس. وخلاله ناقش الجانبان الوضع في فنزويلا وقضايا التعاون العسكري والعسكري التقني الثنائي، والعديد من المسائل الأخرى.

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وأكد شويغو خلال اللقاء دعم روسيا لمساعي فنزويلا مواصلة سياستها الخارجية المستقلة والتصدي للمحاولات الأمريكية لتغيير حكومتها المنتخبة شرعيا.

وقال شويغو: "نتابع عن كثب الأحداث التي تجري في فنزويلا. نلاحظ ضغوط واشنطن غير المسبوقة التي تهدف إلى زعزعة استقرار الوضع في بلدكم. ندعم جهود قيادة الجمهورية في اتباع سياسة خارجية مستقلة ومواجهة محاولات الولايات المتحدة لتغيير السلطة المنتخبة شرعيا".

المصدر : وكالات