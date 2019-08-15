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أول تعليق رسمي إيراني على الإفراج عن الناقلة "غريس-1"

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أول تعليق رسمي إيراني على الإفراج عن الناقلة
Reuters JON NAZCA
الناقلة الإيرانية "غريس - 1"
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أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن الإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية "غريس-1"، أثبت فشل القرصنة الأمريكية.

وكتب ظريف على "تويتر": "عقب فشلها في تحقيق أهدافها من خلال -الإرهاب الاقتصادي- بما في ذلك حرمان مرضى السرطان من الأدوية، حاولت الولايات المتحدة إساءة استخدام النظام الدولي لسرقة ممتلكاتنا في أعالي البحار".

من جهته، أشار السفير الإيراني لدى لندن، حميد بعيدي نجاد، إلى أن ناقلة النفط الإيرانية "غريس-1" ستغادر قريبا موانئ جبل طارق عقب قرار المحكمة العليا بالإفراج عنها.

وقال الدبلوماسي الإيراني، إن "الولايات المتحدة كانت تحاول وبشدة منع إصدار قرار الإفراج عن الناقلة الإيرانية في آخر دقيقة".
وأضاف نجاد أنها منيت بـ "هزيمة كبيرة".

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المحكمة العليا في جبل طارق تفرج عن ناقلة النفط الإيرانية

وأعلنت المحكمة العليا في جبل طارق قرارها بالإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية "غريس-1"، والتي احتجزتها القوات البريطانية في البحر المتوسط منذ يوليو الماضي، عقب اتهامها بأنها كانت متوجهة إلى سوريا، الأمر الذي نفته طهران.

المصدر: رويترز 

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