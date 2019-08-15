أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن الإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية "غريس-1"، أثبت فشل القرصنة الأمريكية.

وكتب ظريف على "تويتر": "عقب فشلها في تحقيق أهدافها من خلال -الإرهاب الاقتصادي- بما في ذلك حرمان مرضى السرطان من الأدوية، حاولت الولايات المتحدة إساءة استخدام النظام الدولي لسرقة ممتلكاتنا في أعالي البحار".

Having failed to accomplish its objectives through its #EconomicTerrorism—including depriving cancer patients of medicine— the US attempted to abuse the legal system to steal our property on the high seas.



This piracy attempt is indicative of Trump admin's contempt for the law. — Javad Zarif (@JZarif) 15 августа 2019 г.

من جهته، أشار السفير الإيراني لدى لندن، حميد بعيدي نجاد، إلى أن ناقلة النفط الإيرانية "غريس-1" ستغادر قريبا موانئ جبل طارق عقب قرار المحكمة العليا بالإفراج عنها.

وقال الدبلوماسي الإيراني، إن "الولايات المتحدة كانت تحاول وبشدة منع إصدار قرار الإفراج عن الناقلة الإيرانية في آخر دقيقة".

وأضاف نجاد أنها منيت بـ "هزيمة كبيرة".

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وأعلنت المحكمة العليا في جبل طارق قرارها بالإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية "غريس-1"، والتي احتجزتها القوات البريطانية في البحر المتوسط منذ يوليو الماضي، عقب اتهامها بأنها كانت متوجهة إلى سوريا، الأمر الذي نفته طهران.

المصدر: رويترز