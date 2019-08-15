مقتل 3 باكستانيين و5 هنود بتبادل لإطلاق النار في كشمير

أعلنت القوات المسلحة الباكستانية مقتل ثلاثة من جنودها وخمسة جنود هنود في تبادل لإطلاق النار عبر الحدود في إقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين.

وقال المتحدث الرئيسي باسم القوات المسلحة الباكستانية آصف غفور على "تويتر" إن القوات الهندية كثفت إطلاق النار بمحاذاة الحدود المتنازع عليها المعروفة بخط المراقبة، مضيفا أن "التبادل المتقطع لإطلاق النار مستمر".

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وتشير وكالة "رويترز" إلى أنه لم يتسن الوصول إلى متحدث باسم الجيش الهندي للحصول على تعليق منه بهذا الصدد.

ويأتي الحادث في فترة تشهد توترا متزايدا بين الجارتين النوويتين بعدما ألغت الهند الوضع الخاص الذي تمنحه للشطر الذي تديره من إقليم كشمير الذي تقطنه أغلبية مسلمة، مما أثار غضب باكستان التي تطالب أيضا بالسيادة على المنطقة.

المصدر: "رويترز"