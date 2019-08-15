تقرير عبري: نتنياهو يكشف عن خليفتين محتملين له

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إنه لا يرى سوى مرشحين اثنين فقط لتولي مقاليد الحكم في البلاد خلفا له.

ونقلت وكالة "والا" الإخبارية الإسرائيلية اليوم الخميس عن نتنياهو قوله لمقربين منه إن هناك شخصين فقط يعتبرهما مناسبين لزعامة الدولة العبرية بعد انتهاء حياته السياسية، وهما رئيس "الموساد" يوسي كوهين، وسفير تل أبيب لدى واشنطن رون ديرمر.

وذكرت الوكالة أن ديرمر لا يتطلع إلى المضي قدما في المهنة السياسية بعد انتهاء ولايته سفيرا لدى الولايات المتحدة قريبا، غير أن كوهين الذي تنقضي فترة عمله كرئيس لـ"الموساد" قريبا أيضا قد يطمح لتولي أعلى منصب في الدولة العبرية على الرغم من أنه ينفي ذلك حاليا.

وأعلن نتنياهو أنه لا ينوي ترك اللعبة السياسية على الرغم من فشله في تشكيل ائتلاف حاكم بعد انتخابات الكنيست التي جرت في أبريل الماضي، ما يدفع البلاد إلى انتخابات جديدة في سبتمبر، فضلا عن بدء جلسات محاكمة في قضايا فساد سيواجه فيها اتهامات جنائية في أكتوبر المقبل.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"