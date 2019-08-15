بكين: سنقمع الاحتجاجات التي تظهر "علامات إرهاب"

أكد السفير الصيني في بريطانيا، ليو تشاومينغ، أن بلاده ستستخدم قوتها لقمع احتجاجات هونغ كونغ في حالة صار الوضع أكثر سوءا، "بعد أن أظهر متظاهرون علامات إرهاب".

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وشدد السفير في تصريحات للصحفيين اليوم على أنه "في حالة تدهور الوضع أكثر، فإن الحكومة المركزية لن تبقى مكتوفة الأيدي".

وأضاف "لدينا ما يكفي من الحلول والقوة التي يسمح بها القانون لقمع أي اضطراب بسرعة"، لافتا إلى أن تحركات بعض المتظاهرين "تعتبر انتهاكات عنيفة وجسيمة".

كما قال ليو إن "الحكومة المركزية في الصين لن تسمح أبدا لبعض منتهكي القانون العنيفين بأن يقودوا هونغ كونغ نحو طريق خطير".

وينظم المحتجون في هونغ كونغ منذ 10 أسابيع تظاهرات للمطالبة بمزيد من الحريات، وفي الأيام الأخيرة شلت اعتصامات مطار المدينة الذي يعد أحد أكثر المطارات ازدحاما في العالم.

وبموجب اتفاق عام 1997 الذي شهد عودة هونغ كونغ من الحكم الاستعماري البريطاني إلى الصين، فإن المدينة تهدف إلى "التمتع بحريات أوسع من تلك المسموح بها في البر الصيني".

المصدر: "رويترز"