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واشنطن طلبت تمديد احتجاز "غريس-1" في جبل طارق

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واشنطن طلبت تمديد احتجاز
Reuters JON NAZCA
ناقلة النفط "غريس1" المحتجزة في جبل طارق
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قالت حكومة جبل طارق في بيان، إن "وزارة العدل الأمريكية تقدمت بأكثر من طلب لاحتجاز ناقلة النفط الإيراني "غريس1"، لافتة إلى أنه يجري حاليا النظر في هذه الطلبات".

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وأضافت الحكومة في بيان أنه "سيعود للمحكمة العليا في جبل طارق أن تحدد موقفها من الطلب الأمريكي في الساعة 14:00 بتوقيت غرينيتش اليوم الخميس.

ولفتت صحيفة "كرونكل"المحلية في جبل طارق إلى أن الطلب الأمريكي يعني أنه لن يتم اتخاذ قرار بشأن مصير الناقلة حتى الآن.

وأفادت "كرونكل" بأنه تم الإفراج عن القبطان وثلاثة أفراد من طاقم الناقلة، بعدما تم التحقيق معهم.

وكانت سلطات جبل طارق قد مددت في وقت سابق فترة احتجاز الناقلة حتى 15 أغسطس.

وذكرت "رويترز" في 19 يوليو الماضي، أن المحكمة العليا في جبل طارق منحت تمديدا لمدة 30 يوما، يسمح للسلطات باستمرار احتجاز الناقلة حتى 15 أغسطس.

وأعلنت حكومة جبل طارق في حينه أن قرار احتجاز ناقلة النفط الإيراني "غرايس-1" كان "سياديا، من دون تدخل أي حكومة أخرى، أو طرف ثالث".

المصدر: "رويترز"

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