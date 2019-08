View this post on Instagram

همسرم، کامیل احمدی، از روز یکشنبه بازداشت شده است. در پیگیری‌های امروزمان مشخص شد شعبه یک دادسرای امنیت اوین قرار بازداشت یک ماهه کامیل را صادر کرده است. هیچ اطلاعی بابت دلیل بازداشت و اتهام کامیل به ما داده نشده است.#بازداشت کامیل احمدی#پژوهشگر اجتماعی