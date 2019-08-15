اعتقلت السلطات الإيرانية باحث الأنثروبولوجيا الإيراني البريطاني كميل أحمدي بمنزله في العاصمة طهران، حسب صحيفة "تلغراف" نقلا عن زوجته شفق رحماني أمس الأربعاء.

وذكرت رحماني أن زوجها اعتقل الأحد الماضي، لكن لم توجه له أي تهمة رسمية من قبل محققي المدعي العام في سجن إيفين سيئ السمعة في طهران، الذين قالوا لها إن أحمدي يواجه سلسلة من التهم المتعلقة بأنشطته التي يجري التحقيق فيها حاليا.

وكتبت على "إنستغرام": "أصدر المدعي العام في إيفين مذكرة توقيف مدتها شهر واحد بحق كميل ولم يقدم أي معلومات حول سبب اعتقاله أو طبيعة اتهام كميل".

وقالت شفق رحماني: "حصل زوجي على الجنسية البريطانية قبل 25 عاما، لكنه كان يعيش في إيران خلال الخمسة عشر عاما الماضية".

ويشتهر كميل أحمدي ذو الأصول الكردية المولود في مدينة مهاباد غرب إيران ويقيم في طهران بأبحاثه ودراساته حول القضايا الاجتماعية المثيرة للجدل، بما في ذلك العرائس والأطفال الذين يتزوجون تحت السن القانونية، وظاهرة الزواج الأبيض في إيران وقضايا مشابهة.

ويعتبر كميل أحمدي ثالث أكاديمي بريطاني إيراني يتم اعتقاله بعد الباحثة أرس أميري، التي حكم عليها في يوليو الماضي بالسجن 10 سنوات، وناشطة الإغاثة من مؤسسة "تومسون رويترز" نازنين زاغري راتكليف.

المصدر: "نوفوستي"