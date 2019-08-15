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طهران تحذر القوات الأجنبية في الخليج

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طهران تحذر القوات الأجنبية في الخليج
Reuters Vitaly Nevar
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طالب قائد البحرية الإيرانية حسين خانزادي القوات الأجنبية المتواجدة في الخليج بمغادرة المنطقة بشكل عاجل، قبل أن تتعرض "للطرد المهين" من هناك.

وقال خانزادي في كلمة ألقاها مساء الأربعاء خلال مراسم مسابقات الغوص الدولية التي أقيمت في جزيرة كيش جنوبي إيران إن على أعداء المنطقة أمريكا وبريطانيا وإسرائيل أن يعلموا بأن جبهة المقاومة البحرية الإسلامية في طور التشكيل، وأن عصر نهب ثروات المنطقة قد ولى.

وأضاف أن عهد استعراضات العدو في مياه الخليج وبحر عمان قد مضى، وأن على الناهبين أن يغادروا المنطقة سريعا وإلا سيضطرون للخروج منها "مذلولين".

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بدوره، اعتبر حسين دهقان مستشار المرشد الأعلى الإيراني للشؤون الدفاعية، أن الأمريكيين في المنطقة تحولوا من حالة الهجوم وإصدار الأوامر إلى حالة الدفاع عن قواعدهم العسكرية.

وحول الاتفاق النووي قال دهقان، إن العمل به قد انتهى بالنسبة إلى إيران، وإن طهران لن تتبعه بعد اليوم.

المصدر: RT  + وكالات

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