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ماليزيا تكشف سبب وفاة المراهقة الإيرلندية الفرنسية

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ماليزيا تكشف سبب وفاة المراهقة الإيرلندية الفرنسية
Reuters LIM HUEY TENG
المراهقة الإيرلندية الفرنسية نورا اني كويرين
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قالت السلطات الماليزية اليوم الخميس، إن المراهقة الإيرلندية الفرنسية التي عثر على جثتها في إحدى الغابات، توفيت بسبب نزيف داخلي وربما بسبب الجوع والضغط النفسي لفترة طويلة.

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وعثر على جثة نورا آن كوارين ذات الـ15 عاما والتي عانت من صعوبات في التعلم، يوم الثلاثاء الماضي بعد 10 أيام من اختفائها في منتجع الغابات المطرية في سيريمبان على بعد حوالي 70 كم جنوب العاصمة الماليزية.

وقالت الشرطة إن تشريح الجثة أظهر أن كويرين عانت من أضرار معوية، وليس هناك دليل على أنها تعرضت للاعتداء الجنسي، كما أنه لا يوجد دليل "في الوقت الحالي للإشارة إلى أنها كانت ضحية للاختطاف".

المصدر: "رويترز"

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