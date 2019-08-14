استعادت فتاة مصرية تبلغ من العمر 16 عاما، قدمت لأداء مناسك الحج، بصرها في مدينة مكة المكرمة بالسعودية، بعد عملية جراحية ناجحة.

ونجح فريق متخصص في مركز العلوم العصبية بمدينة الملك عبد الله الطبية بمكة المكرمة، في إجراء عملية جراحية لقاع جمجمة الفتاة، استغرقت 7 ساعات، تم فيها استئصال ورم نازف في الغدة النخامية عن طريق الأنف باستخدام المنظار الجراحي من فتحه حجمها 1 سم.

وأوضحت الإدارة الطبية للمركز، أن المريضة التي حضرت للحج مع والديها، أحيلت إلى المركز بعد فقدان شبه كامل للبصر في العين اليسرى وضعف شديد في العين اليمنى بسبب وجود ورم ضخم ونازف بالدماغ، ضغط على أعصاب العين.

وأفادت الإدارة بأنه تم التعامل مع الحالة في وقت وجيز والاستعانة بكافة الفرق الطبية، والتي قامت بإجراء تدخل جراحي عاجل من فريق مكون من استشاري جراحة المخ والأعصاب وقاع الجمجمة، واستشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة، حيث تم استئصال الورم وتخفيف الضغط عن عصب العين.

وتماثلت المريضة للشفاء تدريجيا، حيث تحسنت قدرتها على الإبصار مباشرة، علما أنها تستكمل علاجها الطبي والدوائي تحت إشراف من استشارية الغدد الصماء وأورام الغدة النخامية.

فتاة مصرية حاجة تستعيد بصرها بعد استئصال ورم نازف بالدماغ بالمنظار الجراحي في مدينه الملك عبد الله الطبيةhttps://t.co/QPVzI1MtcT#حج_1440#العالم_في_قلب_الممكلةpic.twitter.com/pIosiYQysq — صحيفة المناطق (@AlMnatiq) 14 августа 2019 г.

المصدر: واس