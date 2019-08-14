وسائل إعلام أمريكية: إصابة عدة ضباط شرطة في إطلاق نار في فيلادلفيا (فيديو)

قالت وسائل إعلام أمريكية، مساء اليوم الأربعاء، إن 4 ضباط شرطة أصيبوا بالرصاص في "نايس تاون تيوغا"، بمدينة فيلادلفيا، في ولاية بنسلفانيا.

وأضافت وسائل الإعلام أن المصابين نقلوا إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية.

وصرحت الشرطة بأن مطلق النار لا يزال نشطا في مكان الحادث.

وأفادت قناة "CBS 3" بأنه تم استدعاء الشرطة لأول مرة إلى مكان الحادث "من أجل المخدرات"، وفقا لكابتن شرطة فيلادلفيا، سيكو كينبرو.

وأخبرت المصادر القناة الأمريكية، أن فوضى عارمة عمت المكان بينما كان الضباط يطلقون النار.

واحتشدت قوات الشرطة في فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا الأميركية في منطقة شهدت إطلاقا للنار، وفقا لما أعلنته الشرطة عبر حسابها في "تويتر"، مطالبة العامة بتجنب الاقتراب منها.

MEDIA HELICOPTERS: PULL BACK FROM THE AREA - YOU ARE HINDERING OPERATIONS — Eric Gripp (@PPDEricGripp) 14 августа 2019 г.

كما طلبت الشرطة من مروحيات وسائل الإعلام "بالانسحاب" من المنطقة.

MEDIA HELICOPTERS: PULL BACK FROM THE AREA - YOU ARE HINDERING OPERATIONS — Eric Gripp (@PPDEricGripp) 14 августа 2019 г.

BREAKING: Reportsof officer shot near Temple University Hospital. Massive police response on Spring Garden. En route pic.twitter.com/ObD8H5nG1J — Greg Argos (@GregArgosCBS3) 14 августа 2019 г.

المصدر: RT + وسائل إعلام أمريكية