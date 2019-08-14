ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، أن طوكيو نصحت أكثر من 300 ألف شخص بإخلاء منازلهم، في حين ألغت شركات الطيران مئات الرحلات مع اقتراب العاصفة الإستوائية "كروسا" من الأرخبيل.

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، اليوم الأربعاء، أن العاصفة "كروسا" تحركت شمالا باتجاه جنوب غرب اليابان بحلول الساعة الثامنة مساء (11 بتوقيت غرينتش) محملة برياح تصل سرعتها إلى 108 كم في الساعة، ومن المتوقع وصولها إلى اليابسة صباح الخميس.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون إن‭‭‭ ‬‬‬التحذيرات الخاصة بالإخلاء صدرت لنحو 310 آلاف ساكن كما تقرر إلغاء نحو 350 رحلة طيران بسبب اقتراب العاصفة.

وصرح رئيس الوزراء شينزو آبي، خلال اجتماع لمجلس الوزراء: "دعوني أطلب من الناس الاستعداد جيدا والبقاء في حالة يقظة واتخاذ إجراءات‭‭‭ ‬‬‬للحفاظ على الأرواح مثل الإجلاء المبكر".

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية هطول ما يصل إلى متر من الأمطار في "شيكوكو"، أصغر الجزر اليابانية الأربع الكبرى، خلال الأربع والعشرين ساعة القادمة حتى الساعة السادسة مساء الخميس.

من المهم الإشارة إلى أن أكثر من 200 شخص لقوا حتفهم جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات في أجزاء من غرب اليابان في العام 2018.

المصدر: رويترز