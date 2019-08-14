نيودلهي تتهم باكستان بمساعدة نشطاء على التسلل إلى القسم الهندي من كشمير

اتهم مسؤولون في الجيش الهندي العسكريين الباكستانيين بمساعدة نشطاء حاولوا التسلل إلى الجزء الهندي من إقليم كشمير، بهدف التحريض على العنف، حسبما أفادت "رويترز"، اليوم الأربعاء.

ونقلت "رويترز" عن شريكتها، وكالة الأنباء الهندية، أن مصادر في الجيش الهندي أخبرتها بأن مجموعة كبيرة من النشطاء حاولت التسلل إلى منطقة أوري من ولاية جامو وكشمير، ليلة الأربعاء، تحن غطاء نيران العسكريين الباكستانيين.

جاء ذلك وسط توتر يسود العلاقات بين الهند وباكستان بعد إصدار الحكومة الهندية، في 5 أغسطس، مرسوما تنفيذيا يقضي بإلغاء الوضع القانوني الخاص لكشمير، مع إلغاء الحكم الذاتي في المنطقة.

ومنذ صدور المرسوم، يشهد القسم الهندي من المنطقة إغلاقا وتعزيزات أمنية هندية بآلاف الجنود، خصوصا في مدينة سريناغار، أكبر مدن الإقليم، مع فرض حظر تجوال في المنطقة وقطع خطوط الهاتف والإنترنت.

وردا على القرار، طردت باكستان السفير الهندي وأوقفت التجارة الثنائية بين البلدين، وعلقت خدمات النقل عبر الحدود.

واليوم الأربعاء، اتهم رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، الهند بالتخطيط لعمل عسكري ضد باكستان، مؤكدا أن الجيش الباكستاني على دراية بهذه الخطط.

المصدر: رويترز