واشنطن تطالب بإطلاق سراح صحفي أمريكي مفقود في سوريا منذ 7 سنوات

طالبت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، بإطلاق سراح الصحفي والمصور الأمريكي، أوستن تايس، "المختطف" في سوريا منذ 7 سنوات، مرجحة أن يكون على قيد الحياة.

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وقالت الناطقة باسم الخارجية الأمريكية، مورغان أورتاغوس، في تغريدة على "تويتر" أرفقتها بمقطع فيديو: "نعتقد أنه ما زال على قيد الحياة... والولايات المتحدة تعمل بجد من أجل إعادة أوستن إلى موطنه سالما معافى".

American journalist Austin Tice was detained seven years ago while reporting from #Syria. We believe he is alive and remain deeply concerned about his wellbeing. We are actively working to bring Austin Tice safely home. pic.twitter.com/Yijf7bXQFB — Morgan Ortagus (@statedeptspox) 14 августа 2019 г.

وأضافت: "نطالب بشدة مختطفي أوستن بأن يطلقوا سراحه ويضعوا حدا لهذه التجربة الأليمة"، داعية جميع الأشخاص والحكومات التي تمتلك معلومات عن مكان احتجازه بـ "التعاون" مع واشنطن.

وكان والدا الصحفي، ديبرا ومارك تايس، أشادا في شهر ديسمبر المنصرم بجهود إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التي نجحت في تحرير العديد من الأمريكيين المختطفين في بلدان أجنبية.

المصدر: "أ ف ب" + "لوفيغارو"