أفاد مراسل RT، مساء اليوم الأربعاء، بأن الحرس الثوري الإيراني أنقذ 230 راكبا علقت سفينتهم أثناء رحلة بين مدينة خرمشهر الإيرانية والكويت.

وقال مدير مؤسسة الموانئ والملاحة البحرية في محافظة خرمشهر، نور الله أسعدي، إن السفينة الإيرانية علقت في منطقة منخفضة العمق في شط العرب، أثناء إبحارها نحو الكويت.

وصرح بأنه تم إنقاذ جميع ركاب السفينة "برليان" وهم سالمون، مشيرا إلى أنه تم استخدام 4 قوارب لسحب السفن وعبارتين اثنتين في عملية الإنقاذ.

وأكد أسعدي أن الجزر الذي حصل في المنطقة تسبب بالحادث.

وبين المسؤول الإيراني أن "الحرس الثوري الإيراني" يسير رحلات سياحية بين إيران والعراق والكويت عبر شط العرب.

المصدر: RT